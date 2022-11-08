"Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области предоставляет субсидии из областного бюджета на осуществление 14 региональных воздушных перевозок на территории РФ. Субсидируемые рейсы из Омска будут выполняться шестью авиакомпаниями: "Азимут", "КрасАвиа", "Ред Вингс", "Северный Ветер", "ЮВТ Аэро" и "Ютэйр", — говорится в сообщении.

Соответствующий перечень субсидируемых рейсов утвержден Федеральным агентством воздушного транспорта.

Так, авиакомпания "Азимут" дважды в неделю будет осуществлять прямые рейсы из Омска в Уфу. "КрасАвиа" три раза в неделю будет осуществлять рейсы в Красноярск. "Ред Вингс" продолжит выполнять субсидируемые рейсы в Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. "Северный Ветер" дважды в неделю будет осуществлять прямые рейсы из Омска в Махачкалу. "ЮВТ Аэро" три раза в неделю будет осуществлять рейсы в Абакан и Самару, и дважды в неделю — в Тобольск. "ЮТэйр" два раза в неделю будет осуществлять прямые рейсы в Барнаул, Кемерово, Челябинск, и три раза в неделю — в Новокузнецк и Тюмень.

К реализации программы авиакомпании приступят с 1 января.

Объем субсидирования авиаперелетов из областного бюджета не называется.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минтранса, на текущий момент субсидируемые рейсы из Омска выполняются по 12 направлениям: в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Абакан, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Тюмень, Уфа и Челябинск.