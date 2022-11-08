"В зоопарке белогрудые ежи уснули на зиму. И тем самым открыли сезон спячки", — говорится в сообщении.

"Перед этим ежи активно ели и набирали вес. К началу спячки зверьки могут значительно поправиться, как и другие зимоспящие животные. Жирок необходим ежам, чтобы пережить зиму, потому что к весне они могут потерять до 35% своей массы. Весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле", — уточняется в нем.

Во время зимней спячки у белогрудых ежей замедляется метаболизм, охлаждается тело и сокращается сердцебиение.

"У белогрудых ежей настоящая зимняя спячка — у них сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту", — говорится в сообщении.