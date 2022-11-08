"В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу. Так называемая "двойная регистрация", в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону — дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ICAO, заложенным статьей 44 Чикагской конвенции", — сказал он.

Как сообщалось, после введения западных санкций из-за ситуации на Украине авиакомпании РФ массово перевели самолетный парк из иностранных реестров (в первую очередь бермудского) в российский. Часть самолетов при этом осталась с двойной регистрацией, что является основанием для их ареста лизингодателями за рубежом.

По словам представителя Минтранса, для исключения нарушений Чикагской конвенции бермудским авиавластям необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в РФ. Соответствующие запросы в их адрес направляли российские перевозчики. Затягивание дерегистрации самолетов "является грубым нарушением Чикагской конвенции".

"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", — отметил представитель ведомства.

По данным РБК, власти Турции с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией. Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20-30 минут.