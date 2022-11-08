"Временно прекращено также посещение туристами участка "Гамовский". Экотропы "Тропой леопарда" и "Кравцовские водопады" продолжают работу без изменений", — говорится в сообщении.

В минувшие выходные природные пожары охватили юг Приморского края. Пострадали земли у поселка Славянка, села Безверхово, в Надеждинском районе. Во многих случаях причиной возникновения пожаров было неосторожное обращение с огнем. Маршрут "Семиверстка" — один из самых популярных, по нему проходило много людей. Кроме того, он проходит в тех местах, где огонь может распространиться очень быстро.

"Временное закрытие тропы для посещений не только минимизирует вероятность возгораний на охраняемой территории, но и обезопасит туристов", — добавили в пресс-слубже нацпарка.

В нацпарке "Земля леопарда" внимательно следят за обстановкой и ведут мониторинг возгораний. Инспекторы оснащены специальной техникой для оперативного тушения природных пожаров.