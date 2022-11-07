Подобная тенденция говорит о том, что ритейлеров ждет самая напряженная борьба за потребителей с периода до начала пандемии коронавируса. При этом они уже столкнулись со снижением спроса на фоне устойчиво высокой инфляции в стране.

Кроме того, ритейлеры пытаются решить еще ряд проблем, включая необходимость распродать избыточные запасы продукции, привлечь тех покупателей, которые уже приобрели товары впрок в период пандемии, а также расшевелить потребителей, привыкших больше экономить.

Некоторые ритейлеры уже начали предупреждать о грядущих трудностях. Так, крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com в конце прошлого месяца удивил инвесторов более слабым, чем ожидалось, прогнозом финансовых показателей на конец года на фоне замедления роста электронной торговли, а также объявил о приостановке поиска нового персонала.

В то же время компании из сферы туризма, включая авиакомпании и сервисы по бронированию номеров, а также операторы концертных залов, кинотеатров и стадионов отмечают рост спроса со стороны потребителей.

"Тренд на трату денежных средств на впечатления сохраняется", — заявил главный исполнительный директор Mastercard Майкл Майбах в ходе телефонной конференции с инвесторами после публикации квартальных результатов компании в октябре.

"Мы видим заметную устойчивость расходов на услуги авиакомпаний, размещение и походы в рестораны — и отказ от трат на такие категории, как мебель и товары для дома", — отметил он.

В сентябре продажи авиабилетов в США подскочили более чем на 56% в годовом выражении и выросли на 10,9% по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году, согласно Mastercard Spending Pulse. Спрос на размещение в гостиницах вырос более чем на 38% в годовом выражении и на 42% по сравнению с сентябрем 2019 года.