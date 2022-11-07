"Отметим, что в настоящее время в гостиницах и отелях региона наблюдается высокий спрос на заселение — почти все коллективные средства размещения уже забронированы на все новогодние каникулы", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что высокий спрос на новогодние туры в Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов страны.

"По данным Ассоциации туроператоров России, Московская область попала в топ регионов, популярных среди россиян при выборе новогоднего тура. Кроме того, в число востребованных регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Сочи, а также СКФО", — добавили в министерстве.