Решение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника, говорится в резолютивной части.

Требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, считаются погашенными.

Как сообщалось, компания Mixjet Flight Support (ОАЭ) в декабре 2012 года обратилась в арбитражный суд Дагестана с заявлением о признании АО "Авиалинии Дагестана" несостоятельным и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 3,7 млн рублей. В январе 2013 года суд признал данное заявление необоснованным и оставил его без рассмотрения.

В апреле 2013 года апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и ввел в отношении "Авиалиний Дагестана" процедуру наблюдения. В октябре 2013 года было введено конкурсное производство. В июле 2014 года имущественный комплекс "Авиалиний Дагестана" за 297,684 млн рублей приобрело ОАО "Международный аэропорт "Махачкала".

Росавиация 19 декабря 2011 года аннулировала действие сертификата эксплуатанта ОАО "Авиалинии Дагестана" из-за нестабильного финансового положения авиаперевозчика и нарушений в организации летной работы, технического обслуживания воздушных судов. Компания оказывала только аэропортовые услуги.