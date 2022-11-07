"В этом году мы сформировали большую программу, в которую пригласили представителей разных музыкальных традиций, культур, и общее пространство, в котором хотим показать их вместе", — сказал Панков в понедельник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Гости фестиваля смогут познакомиться и с другими видами искусства Востока, а также наукой.

По словам Панкова, откроет DairaFest мультимедийная выставка аудиовизуальных проектов "Звук и тишина" в культурном квартале "Брусницын". В экспозиции можно увидеть пять аудиовизуальных проектов о тишине и звуке в повседневности, философии и искусстве Востока.

11 ноября на "М-1 Арене" пройдет гала-концерт фестиваля. Зрителей ждут фольклорная и этническая музыка с 3D-графикой.

"Если в предыдущие годы мы больше концентрировали внимание на одной культуре — например, Афганистана, Турции, Татарстана, Тувы, — то в этот раз мы собираем букет исполнителей разных традиций, направлений. Приезжают исполнители из Алжира, Азербайджана, Сирии, также у нас будут исполнители, которые отражают культуру России и рассказывают о Востоке через русский язык", — поделился арт-директор DairaFest Денис Кучеров.

Сопроводит выступления симфонический оркестр "Санкт-Петербург" под управлением Петра Максимова.

Кучеров отметил, что концепция гала-концерта в этом году более ориентирована на широкую аудиторию, чем ранее. "Традиция будет представлена в эстрадном формате этники. Тем самым люди, которые, может быть, имели стереотипы по поводу восточной музыки, сейчас увидят и услышат, что Восток может быть доступным большому количеству людей", — поделился артист.

Ярким завершением фестиваля станет день музыки и перформанса Halva Day, который пройдет 4 декабря. По словам Кучерова, гости смогут поучаствовать в мастер-классах по арабской каллиграфии, вокалу, танцам, кулинарии. Будет организован показ курдских фильмов с комментариями специалиста по восточной культуре. Также гости смогут послушать лекции о Востоке. В конце дня ожидается насыщенная музыкальная программа.

Согласно информации на сайте фестиваля, в этом году его участники — российская певица Светлана Сурганова, кураист-виртуоз из Башкортостана Роберт Юлдашев, азербайджанский композитор и гитарист Чингиз Мустафаев, дудукист Вардан Арутюнян, сирийская певица Бушра Махфуд, тувинский квартет горлового пения "Хуун-Хуур-Ту" и др.

Вокалист группы "ОдноНо" Алексей Мышкин прочтет стихи Руми, Хайяма, Инайят Хана и др. "Это удивительные стихи в очень искусных переводах, не классических. Это будут, скорее, стихи в прозе, которые, на мой взгляд, очень точно передают состояние и настроение дервишей, представителей восточной культуры", — сказал музыкант.

По наблюдениям Кучерова, жители Петербурга, любят Восток. "Ожидаем, что зрители будут не только с восточным происхождением, преимущественно интерес будет и у коренных петербуржцев", — сказал он.

Мышкин добавил, что интерес к восточной культуре связан с ее мультикультурностью и универсальностью. "Мне кажется, она актуальна всегда, она говорит о вечных вещах. Петербуржцы естественным образом откликаются на вечные истины, которые несут музыканты и поэты с помощью этой древней традиции", — поделился артист.

DairaFest — ежегодный международный фестиваль искусств, посвященный культурному и духовному наследию Востока. В этом году он пройдет в шестой раз. Организатором является некоммерческий фонд развития научных и культурных проектов "Аль-Макам".