"Есть большая мечта — создать гастрономическую книгу Российского этнографического музея. В следующем году проведём несколько выставок, посвященных гастрономической тематике. Есть определенный интерес к отечественному виноделию. Мы будем постепенно этим заниматься", — отметила Купина.

Также музей планирует создать экспозицию, которая будет посвящена восточной и юго-восточной Европе.

"Это экспозиция по народам Украины, Белоруссии и Молдовы. Наша задача показать единство, многообразие и уникальность. Мы также планируем показать Северный Кавказ и Крым", — сообщила Купина.

Она сообщила, что текущий год принес музею много событий и перемен. "Закончилась пандемия, мы встретились с нашим посетителем на площадке музея. Активно велась работа по созданию сообщества этнографических музеев России, которое насчитывает уже 68 участников. Мы включились в разработку туристических программ и маршрутов", — сказала Купина.

Кроме того, в текущем году РЭМ стал федеральным координатором программы "Многоликая Россия", в рамках которой различные музеи страны создают этнографические маршруты. Также был создан фестиваль "Россия в узорах", в следующем году этот проект распространится на страны СНГ.

Купина уточнила, что в текущем году на Сахалине была презентована выставка "Мы Русские".

"Таким образом, Российский этнографический музей вышел за пределы своего здания и сегодня ведет активную деятельность от Балтики до Сахалина. Нашими партнерами становится все большее количество муниципальных и краеведческих музеев страны", — сказала Купина.

Она сообщила, что масштабная работа ведется с арктической коллекцией. "В планах музея создать очень мощную постоянную экспозицию, посвященную культурам народов Арктики, Дальнего Востока и Сибири. Это большая грандиозная государственная задача. У нас нет единой крупной экспозиции, посвященной этому региону на федеральной площадке", — отметила директор музея.

Координатор арктического проекта, заведующая отделом экскурсионного обслуживания Ольга Подшувейт сообщила, что на базе Российского этнографического музея уже работает площадка под названием "Арктика — земля обитаемая".

"На экспозиции представлено 500 экспонатов, общее собрание музея по арктическим коллекциям составляет более 50 тыс. единиц хранения, а также более 10 тыс. фотографий и документов. Есть серьёзные основания для того, чтобы заниматься арктической тематикой", — сказала Подшувейт.

По ее словам, ведется работа по объединению арктических музеев страны для взаимодействия, совместных проектов и обмена опытом.

Заместитель директора по культурно-образовательной деятельности Ирина Донина сообщила, что музей сегодня ориентирован на разных посетителей, которым предлагаются традиционные экскурсии, а также современные проекты.

"Дети составляют четверть от общего числа наших гостей. Студенты составляют около 7% от посетителей", — сказала Донина, отметив рост посещаемости музея с начала года.

8 и 9 ноября Российский этнографический музей отмечает свое 120-летие. В рамках события пройдут экскурсии, лекции, конференции, презентации выставок и проектов. Кроме того, будет продемонстрирована новая униформа для смотрителей музея, которая была создана при участии петербургских дизайнеров.