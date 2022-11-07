Во время поездки президента на территорию туристско-рекреационного кластера "Волжское море" гендиректор компании-инвестора "Веста Дискавери" Сергей Бачин рассказал Путину о планах построить завод канатных дорог на территории ОЭЗ "Завидово".

"Интересный момент — это канатные дороги. Наверное, вы знаете, что канатные дороги по санкциям сейчас не поставляются в Россию. Ну и в общем-то мы приняли решение построить здесь завод на этой территории", — сказал Бачин.

По его словам, в планах — производить более 10 видов канатных дорог и обеспечить ими всю Россию.

"Востребовано будет", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что проект импортозамещения во внутреннем туризме будет полезен для РФ. "Такие проекты раскрывают туристические возможности страны", — отметил он.

Путин в понедельник посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море", где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. Также президенту показали макет особой экономической зоны (ОЭЗ) Завидово. С 2015 года в туристические объекты "Завидово" вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций, построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, а также гостиница "Ямская" в традициях Тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village.