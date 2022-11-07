В состав комплекса входят гостиница, ресторан, две сауны с бассейнами, бильярдный зал, ряд вспомогательных помещений, большой и малый банкетный залы.

Гостиница включают в себя 30 номеров различный категорий, и соответствует 2-х звездному классу комфортабельности. Общая площадь помещений гостиницы составляет 2 345,4 кв.м.

Комплекс находится в центре Рязани на земельном участке площадью 607,2 кв.м, который принадлежит на праве собственности.

Заявленная цена "Атлантик" — 120 млн рублей.

В настоящий момент оздоровительно-развлекательный комплекс с гостиницей "Атлантик" работает в обычном режиме.