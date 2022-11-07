Продажа билетов в рамках программы стартует в понедельник на сайте авиакомпании "Ямал". На пилотном этапе реализации проекта покупка билета с остановкой в Салехарде возможна на рейсы, выполняемые по пятницам.

"Стоимость билета зависит от маршрута: "Москва — Тюмень" — от 7 тысяч рублей, "Москва — Горно-Алтайск" — от 9 тысяч рублей. В эту сумму включен перелет с остановкой в Салехарде на сутки, проживание в четырехзвездочной гостинице "Юрибей", трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно", — говорится в сообщении.

Приобретая билет по специальному тарифу "Путешествие на Полярный круг", участнику программы необходимо воспользоваться обеими частями тарифа: "Москва — Салехард" и "Салехард — Тюмень/Горно-Алтайск".

Пресс-служба отмечает, что путешественников Ямал привлекает удивительной природой и национальным колоритом.

"Можно посетить стойбище ненцев, пожить в чуме вдали от цивилизации, увидеть северное сияние, прокатиться на оленьей упряжке, попробовать строганину из мяса или рыбы и десерт из северных ягод. В двух часах езды от Салехарда — горы Полярного Урала, где обустраивают эко-тропы и туристические маршруты", — говорится в пресс-релизе.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, слова которого приведены в сообщении, отметил, что "если пилотный проект будет пользоваться спросом, запустим его и на других направлениях".

Салехард — единственный в мире город, расположенный на широте Полярного круга, старейший город Ямала, столица региона.