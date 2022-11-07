Он также осмотрел макет и площадку в особой экономической зоне Завидово, где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала.

Кроме того, Путину показали круизный теплоход "Константин Коротков", пришвартованный в порту. Судно вместимостью 218 человек было построено в 1976 году и прошло реновацию в 2020 году. В 2022 году на нем перевезли более 6 тысяч туристов, следует из материалов пресс-службы Кремля.

Строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша началось в 2020 году. Это крупный транспортно-пересадочный узел с комплексом инфраструктуры, объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

После окончания строительства пассажирский речной порт в Завидово будет иметь три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажиропоток превысит тысячу человек. Сроки реализации проекта — 2020-2022 годы. На сегодняшний день работы по объекту выполнены на сумму 1,082 миллиарда рублей. В целом стоимость монтажных работ составляет 1,249 миллиарда рублей.

Здание речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов планируется построить в 2023 году. Стоимость объекта площадью более 2 тысяч квадратных метров составляет 424,68 миллиона рублей. Речной вокзал станет "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге, а в перспективе — стартовой точкой для большинства круизов по Волге. В настоящее время получено заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

Добраться из Москвы до курорта можно будет по железной дороге за 1 час 20 минут после того, как будет реализован проект Тверской области "Организация пассажирского сообщения от станции Москва — Октябрьская (Пассажирская) до транспортно-пересадочного узла "Завидово" через остановочный пункт "Путепроводная" Октябрьской железной дороги". В 2021 году он был одобрен министерством строительства РФ. Объем инфраструктурного бюджетного кредита на него составляет 3,8 млрд руб. Длина железной дороги составит 15,6 км.