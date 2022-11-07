"По объектам на 2023 год — у нас так же 60 объектов запланировано. В том числе, десять победителей (всероссийского — ИФ) конкурса малых городов и исторических поселений. Это 19 пешеходных зон, 18 скверов, 13 парков и десять набережных", — сказал Хайкин на еженедельном совещании губернатора с министрами и главами округов.

План на 2023 год включает ряд значимых объектов: благоустройство набережной озера Сенеж в Солнечногорске, пешеходной зоны по ул. Чайковского в Клину, Аллеи славы в Реутове, территории усадьбы Гребнево в Щелково и др.

Хайкин добавил, что по ряду объектов со сроками завершения в 2023 году работы уже ведутся.

Согласно презентации к докладу, благоустройство проводится на территории 14 объектов в 13 городских округах.