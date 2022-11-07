"Стоимость строительства объекта составит 3 млрд рублей, размер капитального гранта из республиканского бюджета — 756 млн рублей", — говорится в сообщении.

Детский лагерь рассчитан на обслуживание до 350 детей в одну смену. Планируется, что центр будет введен в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года.

В сентябре 2021 года сообщалось, что стороны изучали перспективы строительства межрегионального центра отдыха и оздоровления детей "Салават". Оценочная стоимость проекта создания современного круглогодичного детского спортивного лагеря составляла 1,92 млрд рублей. Предполагалось, что оператором проекта выступит ГК "Национальный оператор детского отдыха" (RosCamps).

На сайте ООО "Системные концессии" указано, что компания входит в состав холдинга АФК "Система", реализует проекты ГЧП "под ключ", управляя каждым этапом их жизненного цикла.