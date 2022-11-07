"Московский скоростной диаметр — внутригородская магистраль, которая будет бесплатной для жителей Москвы и области. Со 2 января МСД станет платной для транзитных автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что плата будет взыматься с транзитных транспортных средств с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации.

Стоимость проезда — 950 рублей, отмечают в дептрансе.

"По нашим прогнозам, после запуска всего Московского скоростного диаметра — число машин вырастет до 400 тыс. Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик", — приводят в департаменте слова его руководителя Максима Ликсутова.