Общее число поездок за рубеж с января по сентябрь 2022 года оказалось на 13,8% больше, чем годом ранее. В первом квартале года за границу выехало 3,8 млн граждан РФ, во втором квартале – 4,57 млн, в третьем – 8,9 млн.

С целью туризма в январе-сентябре россияне совершили 4,74 млн поездок, это почти втрое меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При это разницы с прошлым годом почти нет – рост составил 125 тыс.

Самыми популярными направлениями с целью туризма стали Турция (2,7 млн), ОАЭ (548,6 тыс.), Египет (490,5 тыс.), Армения (199,3 тыс.), Узбекистан (82,7 тыс.), Мальдивы (66,3 тыс.), Казахстан (62,5 тыс.), Киргизия (48,4 тыс.), Азербайджан (54,9 тыс.), Сербия (31,9 тыс.).

Со всеми целями чаще всего россияне посещали Абхазию (4,4 млн), Турцию (3,5 млн), Казахстан (2 млн), ОАЭ (743,6 млн) и Финляндию (731,2 млн). Также в первую десятку вошли Египет, Армения, Эстония, Украина и Киргизия.

Как пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, цифры выездного потока по отдельным странам в этом году далеко не всегда отражают реальное количество поездок российских туристов из-за отсутствия на многих направлениях прямого сообщения.

"Пограничники в аэропортах фиксируют первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. И если турист летит в Таиланд через Алма-Ату или в Болгарию через Стамбул, то дополнительного туриста по данным статистики получают соответственно Казахстан и Турция. А Таиланду и Болгарии не достается ничего", — рассказала эксперт.

В результате, по ее словам, Погранслужба ФСБ считает, что Таиланд за девять месяцев посетили 26 тыс. россиян, а власти этой страны насчитали 90 тыс. российских туристов. На Шри-Ланке, по данным российской статистики, за этот период побывали 13,8 тыс. туристов, а по данным местных властей – более 43 тыс. В Японии аналогичные цифры составляют 60 и 5,2 тыс.

Тюрина добавила, что по той же причине число туристов, посетивших Турцию или ОАЭ, меньше, чем показывает российская статистика, так как часть из них были транзитными пассажирами.

В третьем квартале года россияне совершили 2,4 млн поездок с целью туризма. Из них больше всего – в Турцию (1,7 млн), ОАЭ (203 тыс.) и Египет (144,7 тыс.). Также граждане РФ путешествовали в Армению (94,2 тыс.), Узбекистан (42,8 тыс.), Азербайджан (38,1 тыс.), Казахстан (37,5 тыс.), Киргизию (32,5 тыс.), Абхазию (19 тыс.) и Мальдивы (23, 6 тыс.).