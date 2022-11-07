"В частности, обращение коснулось необходимости продления постановления правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 577, что позволило бы туроператорам использовать отсрочку по исполнению обязательств перед туристами до конца 2023 года. Еще одной важной темой является получение выделенных правительством РФ средств в размере 6 млрд рублей на покрытие расходов в связи с вывозом россиян из-за рубежа в 2022 году", — сообщает в понедельник пресс-служба "Турпомощи".

Авторы обращений напоминают, что объем долга туроператоров перед туристами, образовавшегося из-за пандемии коронавируса и закрытия авиасообщения с большинством зарубежных стран после 24 февраля, в течение года сократился с почти 50 млрд до 10 млрд рублей.

"При этом большинство туроператоров – нишевые и региональные компании, представители малого и среднего бизнеса. Именно поэтому основная задача – это сохранение жизнеспособности туристических компаний, поскольку туроператор, ушедший с рынка, уже не сможет расплатиться с долгами по нереализованным турам", — отмечается в сообщении.