"Что касается благоустройства лесопарков — еще три лесопарка мы готовим к открытию 15 декабря, но фактически люди уже гуляют. Это Ольгинский лесопарк в Балашихе и два лесопарка — это Лобня и Электросталь", — сказал Хайкин на еженедельном совещании губернатора с министрами и главами городских округов.

Он отметил, что общая площадь благоустроенных лесопарков составляет более 150 га.

На объектах предусмотрены пешеходные и велодорожки, спортивные элементы, зоны отдыха и детские площадки и кафе.

В Подмосковье с 2021 года стартовала программа "Парки в лесу", в рамках которой за пять лет планируется благоустройство 50 лесных территорий. Работы в первых девяти прошли в 2021 году. В текущем специалисты приступили к благоустройству еще трех: Ольгинского в Балашихе, Лобненского в Лобне и "Авангард" в Электростали.