"Сегодня президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области", — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, "будет отдельный доклад президенту губернатора Тверской области Игоря Рудени, также они вместе посетят важный объект — проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

Он отметил, что этот проект реализуется с 2015 года, а его стоимость составляет 60 млрд рублей.

"Они вместе посетят стройплощадку транспортно-пересадочного узла речного порта, и там Руденя расскажет об основных этапах будущего сооружения этого крупного объекта", — сказал Песков.