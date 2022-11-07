Начальная (максимальная) цена контракта — 1,171 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 ноября, итоги конкурса планируется подвести 23 ноября.

Победитель конкурса должен до декабря 2023 года построить тепломагистраль протяжённостью 5,4 км, две подкачивающие насосные станции (ПНС), а также выполнить техперевооружение центральной котельной пгт Шерегеш, в нескольких километрах от которого располагается курорт.

Согласно проектной документации, общая тепловая нагрузка потребителей сектора "Б" курорта Шерегеш составляет 30 Гкал/час, мощность тепломагистрали запроектирована в 32,24 Гкал/час.

На части участков тепломагистраль запанирована в надземном исполнении, на части — в подземном.

"Район работ проходит вдоль поселковых улиц, а также пересекая их, а также пересекая реки Унзас и Каменушка. Рельеф района работ горный. Углы наклона превышают 10°. Абсолютные отметки рельефа поверхности в пределах участка изысканий изменяются от 570,72 м до 677,5 м", — говорится в документации.

Площадь каждого здания ПНС — 148 кв. метров.

Кроме того администрация Таштагольского района ищет подрядчика строительства канализационных очистных сооружений для сектора "Е" курорта Шерегеш. Подведение итогов соответствующего конкурса также назначено на 23 ноября, говорится на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 339,5 млн рублей.

Победитель конкурса до ноября 2023 года должен построить две станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью по 300 кубометров в сутки каждая.

В числе объектов строительства также указаны: диспетчерская, блок механической очистки сточных вод и обезвоживания осадка, усреднитель-денитрификатор сточных вод, инженерные сети.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.