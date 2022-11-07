"В этом году Всероссийская акция "Ночь искусств" была приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме "Наши традиции". Всего в рамках акции прошло около 200 мероприятий, участниками которых стали более 33 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Мероприятия прошли в офлайн- и онлайн-формате в федеральных, региональных и муниципальных музеях, а также в Региональном библиотечно-информационном комплексе, Объединении центров развития культуры, театрах, экзотариуме, Тульской филармонии, творческом индустриальном кластере "Октава".