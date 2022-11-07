Полеты планируются по воскресеньям на лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах, ее длительность составит 40 минут, а общая продолжительность путешествия в одну сторону — около 7 часов.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время из Екатеринбурга в Тель-Авив рейсов нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, полеты в Тель-Авив выполняются из московских аэропортов — "Домодедово" и "Жуковского".

Red Wings имеет базу в Москве, а также активно наращивает присутствие в регионах, прежде всего, в екатеринбургском "Кольцово", где забазировала несколько самолетов.