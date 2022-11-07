"Мы включили этот монумент в свой план: уже в следующем году специалисты детально изучат существующие дефекты памятника, а в 2024 году приступят к работам", — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, памятник композитору находится в неудовлетворительном состоянии. Во время реставрации уберут трещины и сколы, добавят недостающие элементы, очистят поверхность монумента и постамента и нанесут защитные средства.

Уточняется, что объект культурного наследия установили в 1954 году. Авторами памятника стали Вера Мухина, Зинаида Иванова и Нина Зеленская, а также архитектор Александр Заварзин. Монумент изображает композитора, который сидит в кресле перед пюпитром с раскрытой нотной тетрадью. Рядом — две гранитные скамьи с бронзовыми решетками, украшенные нотным станом с фрагментами музыкальных фраз.