"В рамках фестиваля будет показано 35 лучших картин. В течение трех дней свои работы представят государственные и независимые кинотелекомпании, студии, авторские коллективы и авторы, создающие произведения православной и патриотической тематики", — говорится в сообщении.

Всего участниками фестиваля стали 179 фильмов из России, Сербии, Белоруссии, победителей объявят в последний день кинофорума.

Фестиваль стартует 7 ноября в Центральном концертном зале Краснодара. Он продлится на этой площадке до 11 ноября.

"Вечевой колокол" реализуется в рамках госпрограммы "Развитие культуры". Фестиваль проводит "Кубанский казачий хор" совместно с Кубанской митрополией Русской православной церкви при поддержке администрации края.