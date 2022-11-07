Как сообщает пресс-служба музея, она посвящена 100-летию образования СССР.

Цель выставки — реконструировать историю создания Советского Союза, представить подлинные мотивы основателей советского государства — прообраза будущей Всемирной республики Советов, показать сложные обстоятельства появления многонационального государства.

Основу выставки составляют уникальные фотографии, плакаты, документы, которые отражают и борьбу большевиков за мировую пролетарскую революцию, и установление Советской власти на национальных окраинах бывшей Российской империи. Здесь представлена широкая галерея известных и забытых исторических персон, которые были непосредственными участниками тех событий.

Посетители увидят личные вещи первого главы СССР, председателя ЦИК СССР Михаила Калинина, основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Артёма (Сергеева), одежду участников боевых действий в период гражданской войны и другие уникальные предметы.

На выставке представлен процесс советизации Белоруссии, Украины, Закавказья в результате военных действий Красной армии, проекты объединения советских республик в одно государство. Особое внимание уделяется украинскому вопросу и подходам к его решению Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Отдельные комплексы рассказывают о I Всесоюзном съезде Советов, провозгласившем создание Союза Советских Социалистических Республик, и II Всесоюзном съезде Советов, утвердившем первую Конституции СССР.

Среди экспонатов — знаменитое "завещание Ленина": письма Ленина к предстоящему съезду РКП(б) с характеристикой некоторых членов ЦК: Сталина, Троцкого, Бухарина, Пятакова, Зиновьева, Каменева и ряд других уникальных документов, которые представляют позицию Ленина и Сталина по поводу решения национального вопроса и национально-государственного строительства, а также рассказывают о дискуссии в руководстве большевистской партии по поводу принципов образования СССР.