"Более 20 000 человек посетили подмосковные государственные музеи в День народного единства и на "Ночь искусств". Всероссийская акция прошла 4 ноября. Она была посвящена теме "Наши традиции". Посетителей ждали специальные программы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самыми посещаемыми музеями стали: государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, государственный музей-заповедник "Зарайский кремль", агосударственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим", а также Серпуховский историко-художественный музей и государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А. А. Блока.

"Ночь искусств" — всероссийская культурно-образовательная акция, которая проводится ежегодно с 2013 года в ноябре.