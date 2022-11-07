В сложную ситуацию попали туристы при спуске в одну из пещер Жемерякского карстового лога в Увельском районе. Войти в нее можно через узкий вертикальный колодец, именно здесь оступилась и оказалась зажатой камнями туристка из Челябинска, отмечает пресс-служба.

При этом часть группы, два ребёнка и четверо взрослых, уже зашли в пещеру и оказались отрезанными от выхода, ещё пять человек, оставшиеся наверху, сообщили о происшествии спасателям.

На место выехала группа Троицкого спасательного отряда, с помощью альпинистского снаряжения они помогли женщине освободиться и подняться наверх, затем по одному из пещеры были эвакуированы все участники спелеологической экскурсии.

"Медицинская помощь никому не понадобилась, пострадавшая провела более двух часов в зажатом состоянии, но, к счастью, серьёзных травм и телесных повреждений не получила", — говорится в сообщении.

Малый Жемеряк — небольшая пещера глубиной 9 и протяженностью 40 метров.