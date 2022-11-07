"Предварительно установлено, что 6 и 7 ноября в международном аэропорту Омск-Центральный им. Д.М. Карбышева произошла задержка трех рейсов авиакомпании "ЮВТ АЭРО", направляющихся в города Абакан, Иркутск и Барнаул", — говорится в сообщении.

На данный момент один рейс вылетел в Абакан, при этом более 70 пассажиров других рейсов ожидают отправку воздушных судов в гостинице.

В связи с этим омская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения перевозчиком законодательства о защите прав пассажиров.

На сайте омского аэропорта сообщается, что вылет рейса ЮВ 221 авиакомпании "ЮВТ Аэро" по маршруту Омск — Абакан, который должен был состояться в 12:35 (по местному времени) воскресенья, был задержан до 8:40 понедельника.

Рейс ЮВ 265 по маршруту Омск — Иркутск, который должен был вылететь в 18:05 воскресенья, задерживается до 13:35 понедельника из-за позднего прибытия самолета. Рейс ЮВ 624 по маршруту Омск — Барнаул, время отправления которого из Омска по расписанию значится в 1:50 понедельника, задерживается до 20:30 по той же причине.

Кроме этого на сайте аэропорта сообщается о задержке еще одного рейса авиакомпании — ЮВ 250 по маршруту Омск — Волгоград, вылет которого перенесен с 21:50 понедельника на 3:50 вторника.