"Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы максимально задействовать потенциал республики в этой сфере и обеспечить опережающее развитие данной отрасли. До 2025 года мы поставили для себя планку в 1,4 млн туристов. Но я абсолютно уверен, что мы должны ее более высоко для себя ставить и минимум 2 млн туристов заявлять до 2025 года, потому что потенциал, инфраструктура будет позволять", — сказал Коков, выступая накануне перед парламентом КБР.
Глава региона подчеркнул необходимость усилить внимание к сфере туризма, как ключевой отрасли, а также обеспечить создание самой современной туристической инфраструктуры в республике.
С начала этого года курорты Кабардино-Балкарии посетили около 1 млн туристов. Турпоток в регион за 9 месяцев 2022 года вырос на 16,2%.
По данным Минкурортов Кабардино-Балкарии, основной поток туристов в республику был из Москвы, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края, республик СКФО.