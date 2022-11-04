Глава региона подчеркнул необходимость усилить внимание к сфере туризма, как ключевой отрасли, а также обеспечить создание самой современной туристической инфраструктуры в республике.

С начала этого года курорты Кабардино-Балкарии посетили около 1 млн туристов. Турпоток в регион за 9 месяцев 2022 года вырос на 16,2%.

По данным Минкурортов Кабардино-Балкарии, основной поток туристов в республику был из Москвы, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края, республик СКФО.