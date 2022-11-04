Отмечается, что также пройдут бесплатные занятия по косторезному искусству и плетению украшений и аксессуаров из конского волоса и бисера, можно будет посетить кулинарные занятия и лекции про еду.

Музей кино на ВДНХ организует кинопоказы, для посещения которых оформить бесплатный билет. Кроме того, можно будет увидеть автопарк последнего российского императора Николая II и машины, принадлежавшие первым лицам государства в советское время в Музее гаража особого назначения ФСО России.

"Большинство из мероприятий можно посетить бесплатно, а на некоторые потребуется предварительная регистрация. Ознакомиться с подробным анонсом и записаться на понравившиеся мероприятия можно на официальном сайте выставки", — уточняется на сайте мэрии.