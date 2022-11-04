Согласно информации, регулярные рейсы между городами Алматы и Анкара будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа А320 и Б737.
"Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией", — отмечается в информации ведомства.
Pegasus Airlines — турецкая бюджетная авиакомпания, осуществляющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.