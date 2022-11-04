"Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией", — отмечается в информации ведомства.

Pegasus Airlines — турецкая бюджетная авиакомпания, осуществляющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.