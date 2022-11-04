"Рейс "Грозный — Москва" вылетел в 6:00 мск, спустя примерно 40 минут над Каспийским морем сработал датчик давления в салоне, из-за чего командир самолета принял решение приземлиться в Махачкале. Через 15 минут борт успешно приземлился, на борту находились 121 человек, 5 членов экипажа. В настоящее время идет замена борта, в 12:40 мск самолет вылетит из Махачкалы в Москву", — сказал Шахгириев.

Он отметил, что никто из находившихся на борту не пострадал. Ранее сообщалось, что после вылета из Грозного самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги над Каспийским морем, после чего развернулся и совершил посадку в аэропорту Махачкалы.