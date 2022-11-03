Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $33 млн, или 13 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,42 млрд, или $5,59 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 26 центов на акцию, превысив 20 центов на акцию, ожидавшихся опрошенными FactSet аналитиками.

Выручка подскочила до $2,99 млрд с $457 млн, совпав с прогнозом.

В четвертом квартале компания рассчитывает получить скорректированный убыток в размере $1,30-1,50 на акцию и выручку в районе $2,6 млрд. Оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза, предусматривающего убыток в размере 71 цента на акцию и выручку в $2,7 млрд.

Котировки акций Royal Caribbean падают на 7,5% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость круизного оператора подскочила на 28%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 9,5% за этот период.