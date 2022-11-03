"Никто не собирается останавливать подготовку новогодних программ в крымских отелях. Наш регион по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха во время длинных праздничных выходных", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил, что новогодние торжества важны для бизнеса, в том числе — туристического.

"Это доходы предприятий, а значит, зарплаты сотрудников, рабочие места, а также поступления в республиканский бюджет", — написал он.

Аксенов заявил, что власти не планируют вводить ограничения на выступления артистов на праздники в Крыму. "Другой вопрос, что, конечно, организаторы и сами деятели культуры и искусства должны понимать и чувствовать особенности момента. Бурное веселье напоказ сейчас абсолютно неуместно, как и все, что идет вразрез с патриотическими настроениями в нашем обществе. Люди этого не примут", — выразил уверенность глава Крыма.

Аксенов также напомнил о принятом решении не расходовать бюджетные средства на широкомасштабные новогодние мероприятия.