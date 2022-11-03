"Общий пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод в январе-октябре этого года увеличился на 26,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлым годом", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, зафиксирован высокий рост пассажиропотока на международных рейсах — 60,5%, на внутрироссийских направлениях данный показатель составил 20,8%.

На международных направлениях наиболее востребованными были рейсы в Стамбул и Ереван до трех и пяти раз в день, соответственно, а также — в Ташкент, Ургенч, Бодрум, Алматы, Баку и Актау.

В осенне-зимнем расписании аэропорта, отметили в пресс-службе, сохранены, практически, все направления, и увеличено количество рейсов в Египет. Полеты в Хургаду будут осуществляться 2 раза в неделю, Шарм-эль-шейх — до 5.

Новой авиакомпанией для Минвод стала "Ямал", открывшая прямые регулярные рейсы сразу в четыре города: Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой и Тюмень. "Россия" начала летать в Красноярск. Увеличила количество региональных и международных направлений базовая авиакомпания аэропорта "Азимут".

В свою очередь представитель аэропорта Ставрополя сообщил "Интерфаксу", что с августа "наблюдается устойчивая тенденция к приросту пассажиропотока": в октябре аэропорт обслужил на 7,3% больше пассажиров, чем в прошлом году за такой же период.

При этом с начала года на внутрироссийских направлениях пассажиропоток уменьшился на 6,5% к аналогичному периоду предыдущего года.

В осенне-зимнем расписании аэропорта сохранились все направления, а также запланированы сразу несколько новых международных: трижды в неделю — в Стамбул, еженедельные в Ташкент и Ереван. Также впервые за долгое время запущена чартерная программа в Анталью, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, уточнил представитель предприятия.

Новой стала авиакомпания "НордСтар", открывшая транзитный рейс по маршруту Ставрополь — Екатеринбург — Норильск.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 году аэропорт Минвод обслужил более 3,1 млн пассажиров, что на 28,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Аэропорт Ставрополя за 9 месяцев этого года обслужил 402 тыс. 821 человека, что на 8% меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года. В сентябре этого года рост составил 3,7% — до 53 тыс. 650 человек.

Аэропорты Минеральных Вод и Ставрополя по итогам текущего года планируют увеличить пассажиропоток на 18,8% и 11,1%, соответственно. Оба аэропорта в 2022 году планируют обслужить не менее 4,3 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.