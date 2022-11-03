В рамках акции в Тверской областной картинной галереи проведут программу "Тверская губерния — ближний тыл Отечественной войны 1812 года".

В тот же день в малиновой столовой Тверского императорского дворца начнется музейно-театрализованная программа "Ноктюрн". Ее гости смогут полюбоваться историческими интерьерами и морскими закатами на полотнах Айвазовского. Прозвучат ноктюрны русских и европейских композиторов, специально аранжированные для цифрового баяна.

К акции "Ночь искусств" присоединится Тверской краеведческий музей совместно с Детским музейным центром. Гости смогут посетить выставки и принять участие в исторических играх.

Также Музей тверского быта в этот вечер предложит посетителям заглянуть в реставрационные мастерские и поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников, рисованию в технике эбру и шерстью.

В Старицком краеведческом музее для посетителей подготовили музейный квест и мастер-класс "Старица в акварельных зарисовках".

Музей Победы в "Ночь искусств" приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу . Их ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и кинопоказ, объединенные темой акции. Интернет-пользователи смогут присоединиться к акции на сайте музея.