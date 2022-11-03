В этом году акция посвящена теме "Наши традиции", отмечает пресс-служба.

"В акции примут участие федеральные, региональные и муниципальные музеи Тульской области, а также Региональный библиотечно-информационный комплекс, Объединение центров развития культуры, театры, экзотариум, Тульская филармония, творческий индустриальный кластер "Октава" и другие", — говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут в офлайн- и онлайн-формате.

Так, в ремесленном дворе "Добродей" запланированы праздник "Огни Добродея" и выставка "Самовар 2.0", где расскажут об истории и технологии кустарного производства самоваров. Также для гостей подготовили игры, творческие встречи и спектакль.

Тульский кремль приглашает гостей на театрализованную экскурсию "Кремлевские зарисовки", историко-мемориальный музей Демидовых — на ночную экскурсию с фонарями, Дом-музей В.В. Вересаева — в познавательную гостиную "Вересаев и Греция".

Тульский областной краеведческий музей проведет квест "Щелкни искусство", а в стенах Тульского музея изобразительных искусств можно будет послушать концерт "А музы не молчат".

В Музее оружия пройдут тематические мини-экскурсии, посвященные искусству мастеров-оружейников, парад реконструкторов и творческие мастер-классы "Искусство без границ".

Познакомиться с "первобытным искусством" и рецептами средневековой кухни можно будет в филиалах Музея-заповедника "Куликово поле".

Региональные музеи добавили в свои афиши интерактивные занятия, музыкальные программы и необычные экскурсии.

В Доме Дворянского собрания на концерте-экскурсии артисты Тульской областной филармонии расскажут об истории Дома и его знаменитых гостях, а также познакомят с экспозицией, которая размещена в музейных залах здания.

В кластере "Октава" в рамках совместного проекта с филармонией пройдёт концерт музыканта и саунд-дизайнера Сергея Полтавского "Ночной ветер". В музее станка проведут семейные мастер-классы и бесплатную экскурсию по экспозиции "Тула — мастерская России".

Мероприятия в рамках акции "Ночь искусств" пройдут во всех муниципальных образованиях области.