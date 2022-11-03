"Чем отличается памятник от декоративной или "туристической" городской скульптуры? На Совете по культуре при губернаторе обсуждали в том числе и этот вопрос. Именно по этому вопросу была самая жаркая дискуссия", — написал Ермак в своем телеграмм-канале.

По его словам, главные вопрос при обсуждении темы — надо ли на более высоком уровне (имеется ввиду вертикаль правительства области) согласовывать такие скульптуры или можно ограничиться мнением чиновников и общественности муниципального образования.

"В итоге решили использовать успешный опыт других регионов и разработать единый порядок таких согласований на уровне муниципалитетов", — отметил Ермак.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" пояснили, что и общественные инициативы по установке городских скульптур появляются из благих побуждений. Авторы считают, что они украшают города, придают им неповторимый колорит и привлекают туристов. Но нередко художественное исполнение и смысловое наполнение таких работ вызывает у общественности массу вопросов.

"Конечно, если такие "работы" все же уцелевают под шквалом недовольства, местные жители со временем привыкают к таким скульптурам. Но туристы, приезжие люди всегда смотрят на них с удивлением. И потому, чтобы исключить эти негативные эмоции, на совете культуры и был поднять данный вопрос. Надеемся, что единые правила установки и согласования такой скульптуры в регионе помогут избежать ошибок в стремлении украсить города области", — сказали в пресс-службе.

В течение последних 15 лет только в Калининграде были установлены такие городские скульптуры, как "Барон Мюнхгаузен на пушечном ядре", "Ботфорт и штага Петра I", "Сом, испугавший строителей моста", "Шкипер с обезьянкой", шесть фигурок Хомлинов и другие.