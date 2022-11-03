"Туризм это не только форма отдыха и развлечения, но и способ для получения новых знаний, саморазвития и самообразования. Отмечаем рост интереса у отдыхающих к культурно-познавательным маршрутам", — сказала Шконда.

Она отметила, что объекты культурно-познавательного туризма, среди которых древние поселения, музеи, памятники, этнические и фольклорные локации, являются одними из важнейших элементов курортной инфраструктуры Ставрополья.

Ставропольский край обладает большим потенциалом в сфере культурно-познавательного туризма. На территории края расположено более 2 тыс. памятников культуры регионального значения и более 60 — федерального.

"Богатое литературное и историческое наследие края является основой для развития познавательного туризма", — подчеркнула Шконда.

Шесть городов края имеют статус исторических: Ставрополь, Буденновск, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. В них сохранились старинные архитектурные ансамбли, выполненные архитекторами Бернардацци, Шарлеманом, Шретером, Уптоном.

При поддержке Минтуризма региона разработан ряд познавательных туристских маршрутов. В частности, "По Лермонтовским местам", который рассчитан на 3 дня и 2 ночи.

Путешествие включает посещение озера Провал на горе Машук, бывшего Эммануэлевского парка и парка "Цветник", места дуэли Лермонтова в Пятигорске, а также музеев и памятных мест в Кисловодске.

Кроме того, отдыхающие побывают в сквере Лермонтова, Пушкинской галерее и Культурном центре имени Льва Толстого в Железноводске.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".