Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет в Иркутск осуществляется в 7:10 утра, время в пути составит 1 час 55 минут. Рейс в Сочи вылетает в 13:40, время полёта — 5 часов 35 минут.

Как сообщалось, маршрут следования — Сочи- Кемерово- Иркутск- Кемерово- Сочи. Рейс из Сочи в Кемерово — ночной, остальные выполняются в дневное время. Nordwind базируется в московском "Шереметьево". Компания связана с туроператором Pegas Touristik. Кроме того, как сообщалось, в сентябре аэропорт Новокузнецка и авиакомпания Nordwind подписали соглашение, согласно которому аэропорт стал базовым для перевозчика.