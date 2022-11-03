"Решение принято в четверг на заседании региональной комиссии под руководством губернатора региона Игоря Рудени. Развитие школьного туризма глава региона считает важным для общего развития детей и подростков, расширения знаний о тверском крае, патриотического воспитания", — отметили в пресс-службе.

До 3 декабря будет вестись прием заявок на получение областной субсидии. Всего в 2022 году на поддержку туроператоров, развивающих детский туризм, с учетом дополнительных средств предусмотрено почти 5 млн рублей.

"Региональной мерой поддержки — возмещением затрат на организацию турпоездок для школьников — в 2019-2021 годах воспользовались 18 компаний, а с начала 2022 года — семь туроператоров. За это время побывать в музеях и памятных местах Тверского края смогли почти 16 тысяч ребят", — добавили в пресс-службе.