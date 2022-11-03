Трассы ГК расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр в Кировске. Общая протяженность превышает 30 км.

"Сезон трассового катания здесь является самым продолжительным среди сопоставимых по высотам популярных российских и европейских горнолыжных курортов и длится 8 месяцев в году", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в предыдущем сезоне ГК "Большой Вудъявр" посетили более 268 тыс. туристов.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр" (в настоящее время выставлен на продажу — ИФ). Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в ноябре и завершается в мае.