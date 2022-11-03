"В настоящий момент загрузка коллективных средств размещения составляет в среднем 92%, а по ведущим здравницам 100%", — сказала Шконда.

По ее данным, фиксируется высокий спрос на отдых в здравницах региона: процент предварительных бронирований глубиной 1 месяц составляет 97,4%.

"Регион Кавминвод продолжает оставаться национальным лидером в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровления в России. Это обусловлено и богатыми бальнеологическими ресурсами, и опытными медицинскими кадрами, а также постоянно обновляемыми методиками и технологиями курортной медицины и реабилитации", — подчеркнула первый заместитель министра туризма края.

Кроме того, на базе ряда санаториев городов-курортов работают питьевые галереи, благодаря чему принимать минеральную воду можно прямо в здравницах.

"Это создает для отдыхающих максимально комфортные условия оздоровления: для приема минеральной воды не нужно никуда идти, особенно если за окном ненастье. Наши здравницы принимают отдыхающих круглый год и зимой такая возможность для людей очень актуальна", — отметила Шконда.

Города-курорты Кавминвод — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск — являются рекреационными центрами региона и включают большие курортные парки и бульвары общей площадью более 1,3 тысяч га.

Каждый курорт имеет свой лечебный профиль. В Кисловодске успешно лечат заболевания кровообращения, дыхания, нервной системы, в Ессентуках — пищеварения, печени, нарушений обмена веществ.

В Пятигорске специализируются на оздоровлении опорно-двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения, Железноводске — почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".