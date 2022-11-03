"В Минэкономразвития РФ подготовлен проект нового закона о постоянном курортном сборе, он разработан по той же схеме, которая сейчас реализуется (в рамках эксперимента по взиманию курортного сбора — ИФ) на Ставрополье", — сказал Сысоев журналистам в четверг.

Он отметил, что в проект закона вошла часть предложений Ставрополья по увеличению собираемости сбора и уменьшению неплательщиков.

"Надеемся, что законопроект будет вскоре внесен в Думу, в этом году получим результат, и курортный сбор будет продлен. Мы со своей стороны делаем все для этого необходимое", — заявил Сысоев.

По его словам, по итогам успешных результатов эксперимента по взиманию курортного сбора в регионе губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым была поставлена задача продолжить дальнейшую работу по его продлению.

"Правительство и Дума региона проделали огромную работу, инициировав продление действия взимания курортного сбора", — подчеркнул министр.

Он также уточнил, что предложения Ставрополья в проект закона поддержали уже 20 субъектов РФ.

"Новый законопроект будет предполагать право взимания курортного сбора на всех территориях, в том числе туристических. Такие задумки есть. Тем самым расширяется зона (взимания курортного сбора — ИФ) и для Ставрополья. У нас много привлекательных мест есть, где можно и нужно развивать туризм. И курортный сбор пойдет на пользу муниципальным образованиям", — отметил Сысоев.

По его данным, Ставропольский край за весь период действия эксперимента с 2018 года получил 1 млрд 136 млн рублей курортного сбора, что составляет более половины от общей суммы в 2 млрд 126 млн рублей, собранных во всех регионах-участниках.

За эти средства в городах Кавказских Минеральных Вод были реализованы 75 проектов по улучшению курортной инфраструктуры. Всего сбор в регионе оплатили более 2,5 млн человек.

Как сообщил накануне губернатор Владимиров в своем телеграм-канале, в регионе сформированы планы по работе с курортным сбором на 2023 г. Продолжится благоустройство Лечебного парка в Ессентуках, парка имени Станислава Говорухина в Железноводске, общественных пространств в Пятигорске и Кисловодске.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года.

В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора — от 10 до 100 рублей на человека в сутки. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов — обустройство городов, очистку пляжей и другие нужды. В эксперименте принимали участие Краснодарский край, Алтай, Крым и Ставропольский край.

Правительству РФ с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах РФ курортного сбора поручено разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам РФ права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований.