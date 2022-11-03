"По временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения правительством профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков", — сообщили в пресс-службе.

Вахруков родился в 1983 году. Окончил уральский государственный технический университет по специальности «Менеджер организации». С 2014 года работает в Минэкономразвития. С февраля 2018 года – директором департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, позже переименованного в департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ. С мая занимает должность замминистра, курируя региональную политику.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.