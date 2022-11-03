"Более 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались бесплатными санаторно-курортными путевками, которые предоставляются по медицинским показаниям. Льготники уже отдохнули на курортах Краснодарского края, в Крыму, Минеральных водах. В ближайшее время еще почти 2 тысячи жителей поедут на оздоровление в санатории", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В ведомстве отметили, что бесплатными путевками могут воспользоваться федеральные и региональные льготники, а также дети-инвалиды и их сопровождающие.

Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона "Интерфаксу", всего услугой в Подмосковье в текущем году могут воспользоваться 32 тыс. жителей. Таким образом, право на льготную путевку реализовали более 93% человек.