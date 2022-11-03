При этом, по его словам, на внутрироссийских направлениях пассажиропоток вырос на 13% к аналогичному периоду 2021 года.

Сотрудник аэропорта уточнил, что летная гавань перешла на осенне-зимнее расписание.

По его словам, авиакомпании "ИрАэро" и Red Wings продолжают выполнять рейсы из Владикавказа в Стамбул 4 раза в неделю. Летом авиакомпания "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) открыла рейс в Пермь, рейсы продолжат выполняться 2 раза в неделю.

С августа авиакомпания "ЮВТ Аэро" начала дважды в неделю выполнять рейсы по маршруту Казань- Челябинск- Владикавказ. Также для жителей и гостей Северной Осетии доступны ежедневные рейсы в аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Санкт-Петербург. Кроме того один раз в неделю можно слетать в Екатеринбург, 2 раза в неделю — в Сочи.

Авиакомпания "ИрАэро" базируется в Иркутске.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань".