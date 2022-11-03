"Шансы на это (вылов дельфинов — ИФ) очень малы — мы не будем обманывать ни себя, ни специалистов. Выловить в морской акватории выпущенных из неволи животных фактически невозможно", — сказала Радионова в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

Задачу, стоящую перед участниками поисковой операции, она назвала "уникальной и очень сложной".

Радионова сообщила, что в среду два из четырех дельфинов долгое время находились рядом с берегом, но все же ушли в открытое море. "Пытались их выловить в темное время суток, это не получилось. На сегодня дельфины не изъяты, все четыре дельфина находятся в морской акватории и пока их местоположение не установлено", — сказала она.

Руководитель Росприроднадзора уточнила, что два дельфина были выловлены в 90-х годах в море, еще два — рождены в неволе.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе (ч.1 ст.245 УК РФ). Городское управление МВД установило, что четверо млекопитающих, занесенных в Красную книгу России, были выброшены в море директором одного из дельфинариев. В прокуратуре города уточнили, что речь идет о дельфинарии Flipper в парке Победы.

Сейчас поиск дельфинов в акватории продолжается, в нем участвуют специалисты Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя, сотрудники дельфинария из Коктебеля, а вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора.

Организовали операцию по спасению дельфинов власти Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев написал в своем телеграме, что четыре дельфина больше 10 лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море. К спасательной операции привлекли дрессировщицу из дельфинария Коктебеля, которая ранее работала с этими животными.

Вечером в среду очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили к воде. По информации местных СМИ, животные принадлежат дельфинарию, владелец которого объяснил данный шаг невозможностью их дальнейшего содержания.