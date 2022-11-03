"Договорился с Росавиацией о субсидировании авиарейсов из Томска на 2023 год. Билеты по восьми направлениям будут доступнее для людей. А значит, больше жителей городов и районов области смогут летать в отпуск и по делам", — написал Мазур в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в следующем году государственную поддержку получат рейсы в Новосибирск (рейсы будут выполняться ежедневно), Красноярск (пять раз в неделю), Тюмень (два раза в неделю), Казань (два раза в неделю), Сочи (два раза в неделю), Нижневартовск (два раза в неделю), Екатеринбург (два раза в неделю) и Улан-Удэ (один раз в неделю).

Вместе с тем Мазур подчеркнул, что список субсидируемых рейсов — не окончательный, и работа по расширению географии полетов из Томской области продолжается.

По данным пресс-службы Росавиации, субсидируемые рейсы из Томской области в 2023 году будут выполнять авиакомпании Red Wings, Nordwind, КрасАвиа, Utair и S7 Airlines.

Томским аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 13 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.